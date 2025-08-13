"Если я получу Москву и Ленинград": Трамп сделал заявление перед Аляской

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита с российским лидером Владимиром Путиным обрушился с резкой критикой на "очень нечестные СМИ", заявив, что они раскритикуют любую его сделку с Россией. В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию: "Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!"

В своем посте в соцсети Truth Social Трамп выразил возмущение тем, что журналисты постоянно цитируют "уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон". Он привел слова своего бывшего советника о том, что, "несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, "Путин уже победил"".

"Что это вообще такое?" — возмутился Трамп.

Нынешний президент США заявил, что "Fake News работают сверхурочно" и назвал журналистов "больными и нечестными людьми, которые, вероятно, ненавидят нашу страну". Он также добавил: "Но теперь их поймали. Посмотрите на все реальные новости, которые выходят об их КОРРУПЦИИ".

Несмотря на критику, Трамп выразил полную уверенность в своей позиции и успехе.

"Мы побеждаем во ВСЕМ, — подчеркнул он. — Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем!!!".

Свой пост он традиционно завершил лозунгом "MAGA".