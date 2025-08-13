Вучич высказался о том, будет ли менять конституцию для нового срока

Вучич не намерен еще раз баллотироваться на пост президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не намерен менять конституцию страны.

"Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Сербский президент также допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру "через полтора года".