Президент США Дональд Трамп неоднократно звонил экс-генсеку НАТО и нынешнему министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу и спросил про вручение ему же Нобелевской премии. Об этом пишет газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники.

"Пока Столтенберг стоял на улице, у него вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода был не кто иной, как президент США Дональд Трамп (...) разговор шел о пошлинах, которые США должны ввести в отношении норвежских товаров, но не только об этом", — говорится в публикации.

Сообщается, что Трамп звонил в Норвегию нескольким высокопоставленным лицам, потому что вручением Нобелевской премии занимается Норвежский Нобелевский комитет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что уже выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. .