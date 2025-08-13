В Германии бьют тревогу: в стране серьезные проблемы с правами человека

В ежегодном докладе Госдепартамента США была резко раскритикована ситуация с правами человека в Германии. Ведомство Марка Рубио отмечает «ограничения свободы мнений» и усиление антисемитизма из-за миграции, передает «Bild на русском».

В качестве иллюстрации приводится деятельность государства, направленная против так называемых «речей ненависти» (hate speech) в интернете. Авторы называют требования Европейского союза удалять подобный контент «цензурой».

В докладе выражается недовольство тем, что немецкие власти уделяют слишком много внимания угрозе со стороны правых экстремистов и недооценивают роль мусульманских мигрантов. Это, по мнению Госдепа, свидетельствует о наличии серьезных проблем с правами человека в Германии.

Аналогичные претензии правительство США при администрации Трампа предъявляет и к Франции, и к Великобритании. В обоих случаях речь идет о том, что свобода слова не обеспечивается должным образом, а в борьбе с антисемитизмом наблюдается политический перекос.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности выразил схожую точку зрения. Он заявил, что правительство Германии систематически подавляет критические мнения и оказывает давление на онлайн-платформы. Вэнс отметил, что Германия движется в сторону от ключевых западных ценностей.