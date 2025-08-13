Карапетян заявил о создании политического движения

Арестованный в Армении бизнесмен и меценат Самвел Карапетян заявил, что собирается в ближайшее время объявить о создании политического движения.

© TASHIR

"Скоро мы представим общественности движение "Мер дзевов" ("По-своему" - прим. ТАСС). Эта инициатива возникла на основе четких идей и имеет большие планы для Армении", - говорится в заявлении Карапетяна, которое распространила его команда.

По словам арестованного бизнесмена, задачами нового движения являются "развитие экономики, создание реальных возможностей для бизнеса и обогащения, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление репутации Армении как надежного партнера", а также обеспечение права беженцев из Карабаха на "достойную жизнь, возвращение молодежи веру в будущее посредством развития системы образования, сохранение и защита Святой Церкви".

14 августа Апелляционный суд Армении рассмотрит вопрос ходатайства защиты об освобождении Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях Армении.