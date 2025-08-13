Владимир Зеленский сталкивается с быстрым продвижением ВС РФ на поле боя, растущим недовольством его политикой внутри украинского общества и предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые "могут загнать его в угол с точки зрения дипломатии". Об этом пишет портал Axios.

По его данным, этим объясняется возросшая публичная активность главы киевского режима и его желание вместе с европейскими лидерами созвониться с Трампом, чтобы "повлиять" на позицию лидера США перед встречей с президентом РФ на Аляске.

Последние дни стали для киевского руководства настоящим испытанием, отмечает Axios. Российские войска демонстрируют впечатляющие успехи на фронте, а украинские граждане, по данным последнего опроса института Gallup, все больше выступают за окончание боевых действий.

"Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа", - сказал порталу украинский чиновник.

Собеседники Axios в американских правящих кругах отмечают, что если риторика Трампа "порой звучит пророссийски", то только потому, что, по его мнению, подобные публичные высказывания "помогут ему заключить сделку". Американский чиновник добавил, что если дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта не увенчаются успехом, Трамп все равно "продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины".

Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное

На 13 августа намечена видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО, председателей Еврокомиссии и Евросовета. Политики намерены обсудить предстоящий российско-американский саммит на Аляске. Онлайн-встреча по Украине была инициирована канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.