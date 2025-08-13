На подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще в 14 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР в связи с продвижением ВС РФ. Об этом сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части региона Вадим Филашкин.

© Madeleine Kelly/Zuma/TACC

"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в этих населенных пунктах ориентировочно находится 1 150 детей. Филашкин добавил, что поручил местным властям совместно с правоохранительными органами "как можно быстрее организовать эвакуацию", а также призвал других жителей добровольно выезжать из региона. "Подчеркиваю: пребывание на территории [ДНР] несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно!" - заявил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВС РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск (украинское название - Покровск) и Доброполье в ДНР. Украинские СМИ также пишут о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска. 12 августа экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в районе Красноармейска начался обвал фронта ВСУ. В тот же день главком ВСУ Александр Сырский распорядился направить резервы под Красноармейск из-за "непростой и динамичной ситуации".

В последнее время власти подконтрольной Украине части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта. В последний раз Филашкин объявлял принудительную эвакуацию семей с детьми 8 августа, она коснулась 19 населенных пунктов Лиманской общины. Кроме того, более чем в 167 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР комендантский час действует 20 часов в сутки.