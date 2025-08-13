В ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин

В среду Владимир Зеленский прибудет в Берлин. Эту информацию подтвердили в кабмине ФРГ, пишет РИА Новости.

Стало известно, что цель визита президента Украины в Берлин – участие во встрече по Украине, которая пройдет в онлайн-формате. В кабмине ФРГ отметили, что Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц примут участие в переговорах, которые состоятся в режиме онлайн.

- Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США, - заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер, пишет издание.

Видеоконференция с участием европейских лидеров начнется в 14 часов по местному времени (в 15 по московскому). Уже по итогам концеренции Мерц и Зеленский пообщаются с прессой, а после этого состоится онлайн-встреча с "коалицией желающих" – теми, кто координирует финансовую и военную поддержку Киева.