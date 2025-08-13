Карл III начал продавать плюшевых медвежат для взрослых

Король Великобритании Карл III представил коллекцию плюшевых медведей, выполненных в его образе и рассчитанных на взрослых покупателей. Об этом сообщили на сайте телеканала Sky News.

Известно, что в продажу выйдет ограниченное количество медведей, всего 1948 экземпляров. Стоимость одной игрушки составит 269 фунтов стерлингов, около 30 тысяч рублей. Изделие будет иметь свой сертификат подлинности и упаковано в изысканную подарочную коробку. Также на сайте сувенирного магазина указано, что медведь предназначен только для взрослых и не является игрушкой.

— Несмотря на то, что плюшевый аналог Чарльза имеет внушительную цену, покупатели могут быть уверены, что их покупка внесет вклад в благое дело, поскольку продажа всей продукции Highgrove поддерживает благотворительную деятельность Фонда короля, — заявили в Sky News.

