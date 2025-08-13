Подоляк: украинцы готовы пойти на территориальные уступки

Граждане Украины спустя три года конфликта готовы пойти на территориальные уступки. Об этом в среду, 13 августа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Тем не менее политик отметил, что для офиса президента Владимира Зеленского разговоры об уступках территорий звучат странно.

— В XXI веке люди, пережившие три с половиной года войны, по понятным причинам психологически готовы идти на уступки, — сообщил Подоляк в интервью газете Corriere della Serra.

Помимо этого, Подоляк считает, что Киев готов обсудить с Москвой перемирие в воздухе, которое станет основой для дальнейшего переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта.

Также западные журналисты сообщили, что Украина готова принять перемирие с Россией по линии фронта. Однако Киев не допускает международного признания контроля Москвы над новыми территориями.

Кроме того, в Сети появились пять возможных сценариев разрешения украинского конфликта после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, один из них включает полное прекращение огня.