Страна НАТО ответила на критику Зеленского

Президенту Украины давно следовало начать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Так на критику украинского лидера ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

«Венгрия уже три с половиной года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украина была бы в лучшем состоянии, если бы Зеленский поступил так же», — написал он.

По словам венгерского дипломата, если бы Киев был более сговорчив, «сотни тысяч жизней могли бы быть спасены, а миллионы не были бы вынуждены покидать свои дома».

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в Евросоюз. Глава государства отметил, что, по опросам, 70 процентов украинцев выступают за вступление в сообщество.