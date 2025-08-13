Объяснены слухи о готовности Трампа сдать Аляску России

Распространяемые западными СМИ слухи о готовности президента США Дональда Трампа сдать Аляску России являются частью кампании по давлению на американского лидера. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, такие заявления направлены на дискредитации позиции главы Белого дома в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Любые заявления о капитуляции Трампа и сдаче Аляски нужно воспринимать как информационный шум, в том числе как кампанию давления на Трампа, кампанию компромата против Трампа, которую сейчас ведут его оппоненты внутри США», — пояснил Малек Дудаков.

Политолог уверен, что до встречи двух лидеров появится еще много заявлений, в том числе и о «капитуляции» Трампа перед Россией, или даже о будущей принадлежности штата Аляска.

«Но понятно, что это просто попытка показать Трампа слабым, вынудить его проявлять большую жесткость в переговорах с нами. Я не думаю, что такая примитивная стратегия сработает», — считает Дудаков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп уже заявил, что у него нет намерения звать на нее Владимира Зеленского. При этом госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на то, что саммит не будет «уступкой» со стороны американского лидера, он проводится, чтобы «разобраться и принять решение».