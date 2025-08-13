"Хотят заключения сделки": Трамп анонсировал срочные переговоры с Европой

Президент США Дональд Трамп только что анонсировал срочные переговоры с лидерами Европы, которые состоятся в ближайшее время.

Короткое, но важное заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social на фоне отчаянных дипломатических усилий Киева и его союзников накануне саммита на Аляске.

«Буду говорить с европейскими лидерами в ближайшее время. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», — написал Трамп.

Этот звонок станет кульминацией серии консультаций, которые европейские столицы и Киев проводят в преддверии встречи на Аляске. Главная цель Европы — выступить единым фронтом и донести до Трампа консолидированную позицию по урегулирования конфликта.

Заявление Трампа прозвучало в тот момент, когда Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Визит Зеленского в ФРГ является частью его европейского турне, цель которого — заручиться поддержкой и скоординировать действия перед саммитом США и России.

Зеленский будет присутствовать во время онлайн-беседы европейцев с Трампом. Вместе они попытаются убедить президента США, чтобы любой потенциальный "мирный план" учитывал интересы Украины и ЕС.