Почему Россия не станет демонстрировать силу перед США

Россия не будет демонстрировать силу перед Соединенными Штатами ради сохранения дипломатических подходов. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Он считает, что «игра мускулами» перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нарушит баланс в отношениях с США.

«Тут надо соблюсти баланс сил и дипломатической культуры общения, то есть военно-политической силы и дипломатии. Это будет правильный подход, чтобы можно было поговорить. Мы же решаем вопрос не столько по Украине. Речь идет и о дипломатии, налаживании отношений между двумя большими мировыми лидерами и их государствами. Это очень важно», — заявил генерал-майор.

Попов добавил, что предстоящая встреча будет интересной. Сам выбор Аляски для нее не случаен — это бывшая исконно русская территория, а сейчас американская, что также представляет собой «баланс». Трамп предложил ее не случайно, поскольку он не столько политик, сколько бизнесмен и любит, чтобы был «элемент рекламы».