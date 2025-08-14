Подписанное Армений и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече в США соглашение станет документом, который анонсирует новую войну в регионе.

© Lenta.ru

Об этом в разговоре с RT заявил профессор, доктор политических наук, армянский политолог Хачик Галстян.

«Подконтрольный США коридор будет служить исключительно интересам Турции и Азербайджана. Интересы двух основных игроков в регионе — Ирана и России — будут проигнорированы», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Иран и Россия не будут «сидеть сложа руки», а Армения превратится в «новую Сирию с новыми разделительными линиями и огромным потенциалом для нового регионального конфликта».

8 августа Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами.