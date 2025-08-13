В США высказались о присутствии Зеленского на встрече Трампа и Путина

Подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Зеленский «бредит». Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», об этом он сказал, комментируя слухи о том, что украинского политика могут «тайком» протащить на встречу РФ и США на Аляске.

У Дэвиса спросили, что он думает о возможном присутствии Зеленского на встрече, а также как он оценивает положение Киева и наличие у него автономии в принятии решений.

«Знаете, мое честное мнение, это не уничижительное, это просто честная оценка. Я думаю, что Зеленский бредит. И мы уже видели это в истории, когда на лидера оказывалось такое давление так долго, что он в конце концов терял способность рационально смотреть на ситуацию», — сказал подполковник в отставке.

Он добавил, что Зеленский может в глубине души верить в то, о чем он говорит, однако «его мозг больше не способен обрабатывать информацию», как это было раньше.

Напомним, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что у него нет намерения звать Зеленского на встречу с Путиным.