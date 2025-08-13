Высказывания президента США могут звучать пророссийски, но глава Белого дома видит в этом способ заключить сделку.

Данные приведены в статье информационного портала Axios со ссылкой на источник среди американских должностных лиц.

«Если бы ему пришлось выбирать сторону, Трамп бы начал крушить российскую экономику», — объяснили собеседники издания.

Американские чиновники подчеркнули, что если дипломатические усилия потерпят неудачу, глава Белого дома продолжит продавать странам НАТО оружие для Украины.

Ранее в Кремле называли санкционные угрозы Соединённых Штатов достаточно серьёзными, отметили репортёры.