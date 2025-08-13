Раскрыто ключевое обещание Трампа Зеленскому перед Аляской

Президент США Дональд Трамп в частном порядке заверил Владимира Зеленского и других лидеров G7, что поставки американского оружия Киеву не прекратятся, даже если его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске закончатся провалом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговоров.

Эта гарантия стала ключевым элементом в лихорадочных дипломатических усилиях Киева и европейских столиц, направленных на то, чтобы предотвратить катастрофический для Украины исход саммита.

Почему местом для встречи Путина и Трампа выбрана авиабаза на Аляске

Как пишет Axios, Трамп пытался успокоить своих обеспокоенных союзников, которые опасаются "Ялты 2.0" — сценария, при котором США и Россия решат судьбу Украины без ее участия.

"В частных звонках Зеленскому и другим лидерам G7 на этой неделе Трамп пытался их успокоить, заявив, что, если встреча с Путиным окажется провальной, он продолжит вооружать Украину, сообщили Axios два источника, знакомых с ходом бесед", — говорится в публикации.

Это обещание является критически важным для Киева на фоне опасений, что Трамп в своем стремлении заключить историческую сделку может согласиться на заморозку конфликта по текущей линии фронта в обмен на прекращение огня.

Таким образом, если информация соответствует действительности, Украина получила от Белого дома заверения, что военная поддержка со стороны США не будет использована в качестве разменной монеты в переговорах с Россией.