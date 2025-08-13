Как выглядит город, в котором решат судьбу Украины

Александр Котлеткин
Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, 15 августа может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, 15 августа может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 
© Сергей Попов/РИА Новости
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Продажа сувениров в магазине города Анкоридж на Аляске
Продажа сувениров в магазине города Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Центр города Анкоридж
Центр города Анкоридж 
© Иван Пильщиков/ТАСС

Граффити в центре города, посвященное популярной на Аляске гонке на собачьих упряжках "Айдитарод"
Граффити в центре города, посвященное популярной на Аляске гонке на собачьих упряжках "Айдитарод" 
© Иван Пильщиков/ТАСС
Международный аэропорт имени Теда Стивенса
Международный аэропорт имени Теда Стивенса 
© Иван Пильщиков/ТАСС
Центр города Анкоридж
Центр города Анкоридж 
© Сергей Попов/РИА Новости
Заброшенная спортивная площадка в городе Анкоридж на Аляске
Заброшенная спортивная площадка в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Виды города Анкоридж
Виды города Анкоридж 
© Сергей Попов/РИА Новости

Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Сергей Попов/РИА Новости
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске 
© Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске

11 августа мировые СМИ облетела сенсационная новость, что местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет Анкоридж, крупнейший город штата Аляска. И хотя еще точно неизвестно, где именно состоится исторический диалог двух президентов, журналисты уже начали осаждать местный ресторан «Пельмени», сообщает РИА Новости.

Помимо пельменной в городе находится торговый центр Russian Jack Plaza, где можно приобрести товары и продукты, знакомые россиянам. Также в Анкоридже открыт собор Святого Иннокентия, духовный центр православных верующих. Помимо этого, здесь есть редкий для континентальной части США березовый парк.

«В этом парке всё напоминает Россию, здесь есть даже березы», — поделился с читателями корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

Анкоридж был основан в 1920 году, когда шло строительство железной дороги. В 1968 году здесь обнаружили крупное нефтяное месторождение Прудо-Бей, что привело к быстрому росту города. Сейчас здесь проживают почти 300 тысяч американцев.

Как выглядит Анкоридж — в галерее «Рамблера».