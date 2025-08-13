Почему местом для встречи Путина и Трампа выбрана авиабаза на Аляске

Названы причины, по которым местом встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа выбрана авиабаза на Аляске. Как пишет Telegram-канал Fighterbomber, такое место обеспечивает максимально возможную безопасность.

Канал отмечает, что полет от территории России до авиабазы составляет «какую-то тысячу километров». Кроме того, военная база будет охраняться в период встречи «как ни одно другое место на планете».

«Ну и база авиационная, а не, например, танковая, потому что на авиационной есть подходящего класса полоса, пригодная для посадки борта номер один и самолетов сопровождения», — пишет автор.

Вместе с тем в публикации отмечается, что если западные СМИ знают и уведомляют всю планету о месте встречи, то «специалистам по безопасности обеих стран явно есть над чем поработать».

Напомним, что переговоры между главами РФ и США пройдут 15 августа на Аляске. CNN Ранее заявлял, что политики встретятся на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем города штата.