Швейцария начала сомневаться в своей политике

Швейцария веками процветала как посредник и центр дипломатической силы, однако введение американских пошлин заставило жителей страны усомниться в эффективности традиционной политики нейтралитета. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил Швейцарию в «обворовывании» США, ссылаясь на торговый дефицит в 40 млрд долларов. После чего объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. По данным СМИ, в результате страна столкнулась с экономическим кризисом.

«Многие в альпийской стране теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для современного мира, основанного на сделках и борьбе за власть», - отмечает издание.

При этом депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии Швейцарии Йон Пульт высказал мнение, что Берн «больше не может лавировать между блоками, как раньше», так как мир серьезно изменился. А парламентарий Ханс-Петер Портман констатировал, что его стране придется пересмотреть свои геополитические приоритеты, если она не хочет, чтобы ее «раздавили».

«Тарифы Трампа вынуждают рассмотреть возможность обращения к США или установления более тесных связей с ЕС», - констатировали журналисты.

Напомним, что пошлины на товары Швейцарии стали одними из самых высоких тарифов, которые когда-либо вводили США в отношении своих торговых партнеров.