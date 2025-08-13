Подоляк: Украинцы готовы пойти на территориальные уступки

© Вечерняя Москва

Украинцы после трех лет вооруженного противостояния готовы пойти на территориальные уступки, заявил в интервью Corriere della Serra советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«В XXI веке люди, пережившие три с половиной года войны, по понятным причинам психологически готовы идти на уступки», — сказал он в ответ на слова журналиста о том, что соцопросы демонстрируют рост количества согласных на отказ от земель ради мира среди граждан Украины.

При этом, по словам советника, для украинской стороны дискуссии о территориальных уступках звучат странно.

Ранее Подоляк заявил, что Украина готова обсуждать с Российской Федерацией взаимный запрет на удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Он указал на то, что Киев заинтересован в прекращении боевых действий, так как удары по территории бывшей советской республики являются, по его словам, средством психологического давления.