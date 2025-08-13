Глава Минфина США: китайцы убили 200 тысяч американцев

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что китайцы убили 200 тысяч американцев в 2024 году. Об этом он заявил в эфире Fox Business, комментируя введение торговых пошлин в отношении Китая и перспективе их отмены.

По его словам, в основе пошлины лежит «тариф за фентанил». Китай является источником и поставщиком прекурсоров для наркотика, который производится в Мексике и Канаде, а после поставляется в США.

«Это привело к гибели 100-200 тысяч наших граждан в прошлом году», — сказал Бессент.

Министр финансов добавил, что Вашингтону понадобятся «месяцы, если даже не кварталы или год», чтобы добиться видимого прогресса в вопросе поставок прекурсоров, прежде чем Белый дом сможет подумать о снижении тарифов.