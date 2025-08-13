В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

Наихудшим сценарием для переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет остановка поддержки Украины со стороны США.

Об этом в интервью The Hill сообщила депутат Верховной Рады Леся Забуранная.

«Фатальным ударом для Киева станет отказ Трампа от поддержки США, в частности от обмена разведданными на поле боя и военной поддержки», — раскрыла она.

Забуранная также отметила, что Киев высоко ценит финансовую и военную поддержку США. Еще одним из наихудших итогов встречи нардеп назвала обсуждение территориальных уступок без участия Украины.