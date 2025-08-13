Британец случайно заснял пролетающий НЛО

Эндрю Клифтон, житель британского Малверн-Хиллз, во время прогулки с собакой породы лабрадор по имени Дэш случайно стал свидетелем необычного явления в небе. Он успел запечатлеть на камеру неопознанный летающий объект, передает Gloucestershire Live.

© Соцсети

Мужчина отметил, что играл со своей собакой, бросая ей летающий диск. Происходящее он снимал на видео. По его словам, он не сразу заметил, что что-то произошло.

«Он (НЛО, – прим. ред.) двигался так быстро, что я никак не мог разглядеть его невооруженным глазом. Но когда я вернулся домой с ужина с друзьями в тот же день, я просматривал видео за день и заметил что-то незначительное. Именно тогда я смонтировал видео в замедленной съемке и впервые увидел объект в полной мере», – пояснил Клифтон.

Он подчеркнул, что при приближении объект напоминает ракету с синей крышкой сзади. Приятели мужчины посоветовали ему поделиться видео в социальных сетях. Мнения зрителей разделились: одни уверены, что это действительно НЛО, и объясняют это его скоростью и отсутствием звука, другие же предполагают, что это может быть либо неизвестное людям оружие, либо результат работы искусственного интеллекта.