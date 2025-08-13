Британец случайно заснял пролетающий НЛО
Эндрю Клифтон, житель британского Малверн-Хиллз, во время прогулки с собакой породы лабрадор по имени Дэш случайно стал свидетелем необычного явления в небе. Он успел запечатлеть на камеру неопознанный летающий объект, передает Gloucestershire Live.
Мужчина отметил, что играл со своей собакой, бросая ей летающий диск. Происходящее он снимал на видео. По его словам, он не сразу заметил, что что-то произошло.
«Он (НЛО, – прим. ред.) двигался так быстро, что я никак не мог разглядеть его невооруженным глазом. Но когда я вернулся домой с ужина с друзьями в тот же день, я просматривал видео за день и заметил что-то незначительное. Именно тогда я смонтировал видео в замедленной съемке и впервые увидел объект в полной мере», – пояснил Клифтон.
Он подчеркнул, что при приближении объект напоминает ракету с синей крышкой сзади. Приятели мужчины посоветовали ему поделиться видео в социальных сетях. Мнения зрителей разделились: одни уверены, что это действительно НЛО, и объясняют это его скоростью и отсутствием звука, другие же предполагают, что это может быть либо неизвестное людям оружие, либо результат работы искусственного интеллекта.