Резкое недовольство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа главой киевского режима Владимиром Зеленским напугало страны Европы, сообщает Hill.

Резкая критика хозяина Белого дома в адрес Зеленского в понедельник напугала Европу, где главы государств пытаются избежать наихудшего сценария: сближения президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным ради навязывания украинской стороне плохой сделки, поделилась своей точкой зрения автор публикации.

Накануне издание New York Times опубликовало статью, где речь идет о том, что Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить земли в пользу Российской Федерации.