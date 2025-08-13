Пашинян не приедет на мероприятие ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС 15 августа в Киргизии, потому что находится в отпуске. Об этом сообщила местному порталу Radar.am его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

"Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Кыргызстане 15 августа, поскольку находится в отпуске", - отметила она.

С армянской стороны в заседании будет участвовать вице-премьер Мгер Григорян.