Ход Трампа против Зеленского напугал Европу

Резкая критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского напугала Европу. Об этом сообщает издание The Hill.

«Резкая критика президента Украины Владимира Зеленского, высказанная президентом Трампом в понедельник, вызвала беспокойство по всей Европе, где лидеры пытаются предотвратить наихудший сценарий: Трамп объединится с президентом России Владимиром Путиным ради навязывания плохой для Киева сделки», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что не согласен с позицией Зеленского по обмену территориями. Он отметил, что представителю Киева для вступления в конфликт не требовалось одобрение, о котором он говорит при обсуждении территориального вопроса.

Вместе с тем сообщалось, что встреча Путина и Трампа на Аляске, запланированная на 15 августа, вызвала лихорадочное поведение у Зеленского. Украинский политик и лидеры стран Европы устраивают серии виртуальных совещаний.