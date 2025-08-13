Сопротивление мобилизации на Украине усиливается — на улицы стали выходить люди, возмущенные произволом ТЦК. Как сообщает РИА Новости, в Киеве же тем временем убеждают население о необходимости принуждения — Владимир Зеленский предлагает украинцам принять, что их призыв в армию будет неизбежным.

Население против

Протесты против мобилизации, которые прошли у сборного пункта ТЦК в Виннице, обернулись не только потасовкой с правоохранителями, но и уголовными делами. Тогда на стадион «Локомотив» для «мобилизационных мер» привезли около 100 мужчин, а за ними пришли недовольные женщины.

Кроме того, сопротивление наблюдается и в других регионах. Например, в Полтаве местные остановили микроавтобус с новобранцами и помогли некоторым из них скрыться, а в Николаевской области на сотрудников ТЦК напали с битами и металлическими трубами. Военкомам пришлось открыть ответный огонь — пострадавшие были с обеих сторон.

По данным Генпрокуратуры Украины, за первое полугодие возбудили более 500 уголовных дел в связи с подобными инцидентами. За первые шесть месяцев 2024 года их было значительно меньше — около 200.

Несмотря на это, директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушевский считает, что украинцы готовы «терпеть страдания», но, если мобилизация коснется всех — в том числе чиновников и их детей.

Цена существования

Недавно Зеленский поручил увеличить возраст добровольцев, которые могут подписать «молодежный контракт» — с 18 до 24 лет. 25-летних же и так уже отваливают на улицах. Крах программы признают даже депутаты партии Зеленского «Слуга народа».

«Сама идея была неплохая, но реализация не получилась. Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический", — заявила народный депутат Анна Скороход.

Рада недавно снизила возраст начала военной подготовки до 14 лет — ранее ее проходили лишь в вузах. Заместитель начальника центра рекрутинга сил территориальной обороны Игорь Швайка считает, что начинать его нужно еще раньше — в детском саду. По его мнению, тогда Украина станет «монолитной нацией», которая знает, что цена ее существования — «множество жертв».

У сотрудников ТЦК же есть свои причины выполнять поставленный украинскими властями план — наказывают их не только выговорами, но и отправкой на фронт. В частности, об этом заявлял нардеп Сергей Евтушка. Несмотря на насилие, кардинально менять подход к призыву Украина не собирается. Из нововведений лишь нагрудные видеокамеры, которые обязаны носить работники ТЦК — в теории, это должно сократить число случаев избиения людей.

Украинский юрист Дмитрий Лубинец подчеркивает: работники военкоматов не имеют права применять силу даже в условиях военного положения. Принудительно доставить или задержать человека можно лишь по решению уполномоченных органов. Однако, по всей видимости, украинские власти нарушение закона не волнует.

90% — «бусифицированы»

Минобороны Украины все еще пытается выдать желаемое за действительное. Министр обороны Денис Шмыгаль утверждает, что мобилизация на 90% «проходит абсолютно нормально».

«Люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они в ТЦК оформляются и едут в учебные центры», — говорил глава ведомства.

У члена комитета Рады по разведке и безопасности Федора Вениславского другая статистика: насильно мобилизованных — 90%. Подтверждает это и опрос в 63-й бригаде ВСУ: там пять из шести военнослужащих попали в армию после «бусификации».

Киев сейчас надеется оказать влияние на уклонистов. Недавно в рамках операции «Опекун» предъявили подозрение трем десяткам человек — тем, кто оформлял справки об уходе за больными родственниками или об инвалидности грозит до 10 лет тюрьмы. Однако от окопов это не спасет, ведь почти пятая всех заключенных на Украине сегодня служат в ВСУ.