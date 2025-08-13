Эксперт рассказал, к чему приведут действия Трампа

Есть вероятность, что действия президента США Дональда Трампа повлекут за собой пересмотр ключевых принципов международной геополитики. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Иван Мезюхо.

Как заявил эксперт, вместо создания многополярного мира, за который уже давно ратуют Россия и государства БРИКС и который представляется неизбежным будущим, мир может снова расколоться на блоки, как это было в XX веке. Как уточнил Мезюхо, еще нет такого мирового прецедента, чтобы санкции заставили ту или иную страну отказаться от своей политики.

«И мне кажется, тут надо отметить важное изменение, которое мы сегодня фиксируем. На протяжении многих лет Россия отстаивает принципы многополярного мира. И группа БРИКС отстаивает принципы многополярности. Но что сегодня делает Дональд Трамп? Он двигает мир к полюсной системе, к блоковости. Трамп делает все для того, чтобы мир вновь стал блоковым», — добавил политолог.

По его словам, хотя новый миропорядок отличается от эпохи холодной войны, напряжение между странами сохраняется. Мир уже не будет прежним, но даже через пошлины на Нью-Дели Трамп подталкивает Индию к усилению связей с Пекином и Москвой, подчеркнул специалист.