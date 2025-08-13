Неожиданный шаг: Киев раскрыл, с чего может начаться перемирие

Киев готов обсуждать и рассматривать сценарий воздушного перемирия с Москвой, считая его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

© Алексей Коновалов/ТАСС

Отвечая на вопрос журналиста о возможности прекращения огня в небе, Подоляк отметил, что Россия до сих пор не приняла ни одного из подобных сценариев, предложенных ранее американской администрацией. По его словам, воздушные бомбардировки являются для Москвы ключевым инструментом психологического давления.

«Тем не менее, Украина готова это обсуждать, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальной фазой для достижения реалистичных переговорных позиций», — заявил Подоляк.

Он пояснил, что любое прекращение огня, и в частности глобальное, является отправной точкой, с которой можно надлежащим образом начать переговоры.

При этом ранее Министерство обороны России сообщило, что Киев может готовить провокационный удар, чтобы обвинить в нем российских военных и таким образом попытаться сорвать саммит на Аляске.