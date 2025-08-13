Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян является одной из самых цитируемых персон в российских и мировых медиа. Почему ее высказывания так раздражают Запад, разбиралось издание News.ru.

13 сентября 2024 года США ввели санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly) и НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов. А главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя санкции США против медиагруппы, заявила, что «не зря прожила жизнь».

Для Запада Симоньян является сильнейшим раздражителем, вероятно, потому, что хлестко говорит правду. В частности, однажды она сравнила лидеров западных стран с Моськой из басни Крылова, пишет издание.

«Страшно не странам, а лидерам. Как та Моська, которая налаяла на слона уже столько, что бегает и уговаривает всех слона поджечь, что-то с ним сделать до того, как этот слон вернется и растопчет их», — сказала Симоньян.

При этом главред RT может быть не только остроумной и ироничной, но и крайне жесткой. Особенно ярко это качество проявилось после терактов в Курской и Белгородской областях, организованных украинскими спецслужбами в День защиты детей.

«Хохлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — написала она в своем Telegram-канале.

Жесткую позицию журналистка занимает и по отношению к российским гражданам, включенным в списки иноагентов.

«Есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги. (…) Таких врагов мы должны исключить из нашего информационного и культурного пространства», — отмечала Симоньян.

При этом она уверена, что план Запада по навязыванию своих норм российской молодежи закончился провалом. Такое мнение она высказала, комментируя выступление певицы Надежды Кадышевой на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Это то самое поколение, которое примерно сейчас должно было сносить нашего президента и радостно зажигать на гей-парадах. А не под очень русские песни Надежды Кадышевой. Такой был план», — заявила она.

«Ей удалось собрать уникальный коллектив»

Маргарита Симоньян собрала уникальный коллектив, который позволяет на очень высоком уровне донести до западных стран русские ценности и «голос нашей страны звучит громко и достойно», отметили опрошенные изданием депутаты Госдумы.

Парламентарий Анатолий Вассерман обратил внимание на то, что работа агентства RT «строится на ценностях русской цивилизации и воспринимается как отвратительная для всех, кто мыслит в западном ключе».

А глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов считает, что, несмотря на запреты во многих странах Запада, голос России «звучит громко и достойно».

«Во многом это личная заслуга Маргариты Симоньян. Ей удалось собрать уникальный коллектив, настоящую «банду» профессионалов — не просто мирового уровня, а уровня, на который равняются в мире», — заметил он.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что Лондон может попытаться сорвать предстоящий саммит российского и американского лидеров на Аляске. Провокации, по ее словам, будут устроены посредством «неумелых лапок Службы безопасности Украины».