Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед саммитом президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа так, будто его страна одерживает победу в конфликте, пишет American Thinker (AT).

Зеленский говорит, как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, это бред, поскольку Украина не побеждает.

В материале утверждается, что недавний отказ Зеленского отдавать территории приведет лишь к утрате суверенитета Украины.

Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом перед переговорами

Кроме того, как отмечается в статье, Украина итак уже почти четыре года продолжает терять свои земли в результате продвижения ВС РФ, несмотря на заявления главы киевского режима.