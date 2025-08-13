FT: у Трампа нет экспертов по России и Украине перед переговорами с Путиным

Администрация президента США Дональда Трампа испытывает нехватку специалистов по России и Украине перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом пишет Financial Times.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине», — приводит газета слова бывшего американского посла в Болгарии Эрика Рубина.

По данным издания, это связано с тем, что Трамп отдаёт предпочтение лояльности своих высокопоставленных помощников, а не их опыту, а также ведёт кампанию по сокращению рядовых сотрудников федеральных ведомств.

Ранее телеканал CNN писал, что американские чиновники обрадовались и удивились согласию президента Путина приехать на территорию США для встречи с Трампом.