Госсекретарь США высказался об «уступке» Трампа Путину

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама не будет «уступкой» со стороны американского лидера, она проводится, чтобы «разобраться и принять решение». Об этом в эфире WABC заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его мнению, «люди сходят с ума», смотря новости, однако им необходимо понять, что «для президента Трампа эта встреча — не уступка».

«Встреча — это то, что нужно, чтобы как-то разобраться и принять решение. "Я хочу знать все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза». Именно этого хочет президент. Я думаю, мы очень скоро узнаем, есть ли у этой встречи шансы на успех или нет"», — констатировал дипломат.

Путина призвали арестовать на Аляске

Бывший британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон призвал арестовать президента России в ходе его визита на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление он сделал в эфире Byline TV.

По словам Хэмиша де Бреттон-Гордона, основанием для ареста должен стать ордер, выданный в 2023 году Международным уголовным судом. Бывший военный также отметил, что после задержания президенту России можно будет предъявить обвинение и в применении химического оружия.

«Решающий фактор в конфликте Индии и Пакистана»

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил о том, что решающим фактором в противостоянии с Пакистаном, переломившим ситуацию, стал российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом пишет Times of India.

По словам командующего, системы ПВО в ходе конфликта между двумя странами «проделали замечательную работу».

«Недавно приобретенная система С-400 стала переломным моментом», — пояснил Амар Прит Сингх, особо отметив, что войскам Пакистана не удалось использовать планирующие авиабомбы большой дальности, так как они не смогли преодолеть индийскую оборону.

«Прекращение огня между Россией и Украиной маловероятно»

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вряд ли приведет к прекращению огня из-за позиции Киева по территориальному вопросу. К такому выводу пришло издание The Wall Street Journal.

Американские журналисты обратили внимание на то, что «по мере приближения саммита США и России украинские военные сталкиваются с растущим разногласием между рядовыми и высшим руководством», но прекращение огня на данном этапе маловероятно.

«Путин требует от Украины отступить со стратегически важной территории — требование, которое Киев и его европейские союзники категорически отвергают», — говорится в статье.

Мерц созвал кризисное совещание

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне созвал экстренное совещание. Однако в центре внимания собравшихся была не мировая политика, а ошибки его коалиции и пути их исправления, пишет Bild.

По данным немецкого издания, в совещании принимали участие министр образования Германии Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь Христианского демократического союза Карстен Линнеманн. Темами встречи, которая затянулась до полуночи, стали отказ Мерца поставлять вооружения Израилю, хаос с выборами судей Федерального конституционного суда и невыполнение обещания снизить налог на электричество.

«Обсуждались и меры, которые необходимо принять в будущем, чтобы избежать подобных скандалов», — отметили журналисты.