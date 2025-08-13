Укрепляя доверие: на что согласны пойти Армения и Азербайджан

Баку и Ереван парафировали мирное соглашение в Вашингтоне после более чем 30 лет переговоров. Документ, подготовленный на армянском, азербайджанском и английском языках, предусматривает признание международных границ, отсутствие территориальных претензий и уважение суверенитета друг друга, сообщает РИА Новости.

Стороны обязались не применять силу, не вмешиваться во внутренние дела и воздерживаться от действий, подрывающих территориальную целостность. В 2024 году часть границы уже согласована, но в Армении продолжаются споры о «сдаче земель».

Соглашение также предусматривает борьбу с нетерпимостью, расовой ненавистью, дискриминацией и терроризмом. Кроме того, стороны договорились отозвать взаимные претензии из международных инстанций и сотрудничать в вопросе пропавших без вести.

Приоритет соглашения над внутренним законодательством и приоритет международного права остаются в силе. Спорные вопросы будут решаться специальной комиссией. К соглашению стороны шли при участии международного сообщества, включая Минскую группу ОБСЕ и США.

О том, что стороны согласовали мирный договор, Армения и Азербайджан сообщили в марте 2025 года.