Перепалка президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале этого года стала дипломатическим «самоубийством» президента Украины.

Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает «Экономическая правда».

«Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», — подчеркнул он.

Однако, по словам Ермака, Зеленский «вел себя как порядочный человек».

Как Трамп «раздавил» Зеленского

Перепалка Зеленского и Трампа произошла в Белом доме 28 февраля. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.