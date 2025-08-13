AT: Зеленский отказывается уступать территории так, будто Украина побеждает
Владимир Зеленский говорит об отказе уступать территории так, будто Украина одерживает победу в конфликте. Об этом пишет American Thinker.
«Зеленский говорит как человек, убеждённый в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет», — говорится в статье.
Отмечается, что отказ Зеленского отдавать территории приведёт лишь к утрате суверенитета самой Украины.
Ранее британская газета The Telegraph заявила, что позиция главы киевского режима по территориальному вопросу осложнит встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.