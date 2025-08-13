США послали Украине неожиданный сигнал

Власти США в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске призвали украинские власти реалистично оценить свою боеспособность. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Издание подчеркивает, что Вашингтон призвал Киев быть «прагматичными» в этом вопросе и «оценить», что он может сделать с текущими «боевыми возможностями».

Напомним, что переговоры между главами РФ и США пройдут 15 августа на Аляске. Местом встречи выбран город Анкоридж.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что у него нет намерения звать Владимира Зеленского на встречу с Путиным. Кроме того, он не согласился с позицией украинского политика по вопросу обмена территорий — тот говорил, что ему потребуется «конституционное одобрение». Трамп подчеркнул, что Зеленскому оно не требовалось для ведения боевых действий.