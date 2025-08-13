Стало известно, какую еще тему могут обсудить Путин и Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп, президенты России и США, вероятно, затронут в ходе встречи на Аляске тему совместной работы в сфере добычи редкоземельных металлов. Об этом в беседе с aif.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По словам Блохина, не исключено и обсуждение общих вопросов по Арктике. Собеседник объяснил это тем, что «Трамп просто до маниакальности одержим Арктикой».

«Также, вероятно, будут подняты некоторые вопросы стратегической стабильности и безопасности», — добавил ведущий научный сотрудник.

Эксперт отметил, что существует множество вопросов, которые требуют совместного решения России и США, и все они имеют большое значение. В данном случае нужны «раунды и раунды переговоров», добавил Блохин.

США не хотели пускать Путина на базу на Аляске, где пройдет встреча с Трампом

Встреча президентов России и США намечена на 15 августа. Основной темой обсуждения станет поиск путей разрешения конфликта на Украине. В числе возможных вопросов для обсуждения — территориальные уступки и отказ Украины от присоединения к НАТО. Встреча состоится в городе Анкоридж, расположенном в южной части штата Аляска.