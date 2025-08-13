В администрации Трампа открыты вакантные посты по России и Украине

В администрации Дональда Трампа после сокращения штата открыты важные должности специалистов по России и Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на бывшего американского дипломата Эрика Рубина.

В июле издание New York Times сообщало, что среди примерно 1350 бывших сотрудников внешнеполитического ведомства США оказались и старшие аналитики по России и Украине из бюро разведки и исследований Госдепа.

Financial Times отмечает, что во второй срок президентства Трампа штат совета национальной безопасности США был существенно сокращен. Еще в мае десятки экспертов, отвечающих за внешнюю политику и национальную безопасность, были уволены.

