Война России и Запада: как Европа хочет спровоцировать конфликт

Европа может устроить провокацию, которая станет поводом для прямого столкновения РФ и Запада. Как сообщает «Царьград», об этом заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин.

Он отметил, что о возможных провокациях говорят сами европейцы. Например, о морской блокаде Санкт-Петербурга или морской и сухопутной блокадах Калининградской области — все это будет являться «актом войны».

Кроме того, европейцы стали часто упоминать о том, что их войска якобы разделаются с российским гарнизоном в Калининграде. Тренин отметил, что это хвастливые заявления, однако от этого «не спокойнее».

«Могут быть и другие ситуации, могут быть провокации, которые зайдут немножечко дальше, чем их планировщики собирались идти. И это вызовет удар уже с нашей стороны, и этот удар положит начало непосредственному столкновению России и Запада. Будем надеяться, что этого не произойдет», — сказал эксперт.

Напомним, что в июле американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников.