Россию заподозрили в кибератаках на федеральную судебную систему США

Американские следственные органы обнаружили улики, указывающие на причастность России к недавней кибератаки на базы данных судебной системы США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о расследовании. Они не назвали конкретную организацию-исполнителя и не исключили вовлеченность других государств.

О самом инциденте, зафиксированном 4 июля, ранее писала Politico, отмечая риск компрометации конфиденциальной информации судов, включая данные свидетелей.

По данным NYT, часть хакерских запросов во время атаки касалась уголовных дел средней тяжести в Нью-Йорке и других юрисдикциях. Некоторые из этих дел относились к лицам с фамилиями «русского и восточноевропейского» происхождения.

Администраторы судебной системы уведомили сотрудников Минюста и главных судей федеральных судов о проникновении в закрытые реестры «устойчивых и изощренных участников киберугроз», следует из внутреннего меморандума ведомства. Чиновникам рекомендовано удалить из системы наиболее чувствительные документы.

Первоначально целью взлома считались материалы, связанные с преступлениями, имеющими международные связи, как минимум в восьми окружных судах.

Еще в прошлом месяце, после обнаружения инцидента, главные судьи окружных судов по всей стране получили конфиденциальное распоряжение исключить подобные дела из публичного электронного доступа.

Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам за рубежом, включая США. В 2020 году Кремль назвал подобные заявления проявлением «слепой русофобии».