СМИ: в США удивились согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом

Официальные лица в США обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Американские официальные лица обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи", - говорится в сообщении издания.

Удача для России: Путин получил радостные новости из США перед встречей с Трампом

Как сообщает CNN, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты "вполне подходящим" местом для встречи с Трампом, многие в Белом доме "надеялись избежать еще одной долгой поездки на Ближний Восток после визита Трампа в мае". Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике. Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.