Американский лидер Дональд Трамп разрушил план Евросоюза по удержанию за киевским режимом территорий на востоке Украины.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так ещё и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их (ЕС. — RT) просто разнёс», — приводит его слова РИА Новости.

Он усомнился в том, что лидеры так называемой коалиции желающих допустят какие-либо уступки Владимиру Зеленскому по территориальному вопросу.

Ранее газета The Telegraph заявила, что позиция Зеленского осложнит встречу президента России Владимира Путина с Трампом.

Бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал, что глава киевского режима пытается сорвать встречу лидеров России и США.