Вступление Украины в Европейский союз приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota на YouTube.

Он отметил, что Венгрия переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства. Политик пояснил, что при присоединении Украины к ЕС сельское хозяйство Венгрии может столкнуться с убытками и прийти в упадок. Также венгры могут лишиться рабочих мест.

В связи с этим премьер призвал избежать членства Украины в ЕС "любой ценой". Накануне Орбан заявил, что лидеры Европейского союза показали себя слабыми и жалкими, пытаясь выдвинуть условия России и США на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран без европейского участия. Он призвал ЕС занять мужественную позицию и более активно участвовать в мировой политике.