Президент США Дональд Трамп «разнес» планы Европейского союза (ЕС) по Украине, направленный на удержание Киевом территорий в Донбассе. Об этом Флориан Филиппо.

«Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их просто разнес», — сказал он.

По его словам, лидеры «коалиции желающих», включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера, постараются не допустить, чтобы украинский лидер пошел на какие-либо территориальные уступки.

Ранее сенатор Григорий Карасин предрек попытки ЕС усугубить конфликт на Украине. «Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о встрече на Аляске, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — написал он.