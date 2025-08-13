В пятницу, 15 августа, российский президент Владимир Путин должен встретиться со своим американским коллегой на Аляске. Им предстоит провести сложные переговоры, которые будут иметь важнейшее значение для всего мира. По словам китайских журналистов, за несколько дней до отправления в Соединенные Штаты российский лидер получил сообщение, которое должно было его обрадовать.

«Трамп подписал указ по Китаю, и Путин должен быть им очень доволен. Теперь он может смело вести переговоры», – пишут авторы китайского издания Sina.

В статье говорится, что Дональд Трамп недавно утвердил распоряжение о продлении приостановки введения тарифов на китайские товары еще на три месяца. Власти США пояснили, что данная мера была предпринята для поддержания продуктивного общения с китайским руководством.

Китайские эксперты считают, что это создает благоприятную ситуацию для России в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне, запланированной на Аляске. Журналисты Sina отметили: «Это свидетельствует о неготовности Трампа к решительным действиям в отношении Китая».

В Китае считают, что Трамп продемонстрировал уязвимость Америки, что может быть использовано Путиным в предстоящих переговорах. США показали свою неспособность одновременно противостоять Китаю и России. Из-за нехватки ресурсов для одновременного давления на обе страны, для них критически важно достичь соглашения с Москвой.

В результате, позиции Кремля на предстоящей встрече выглядят довольно сильными, пишет АБН24.