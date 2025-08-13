Раскрыта реакция американских чиновников на решение Путина приехать в США

Американские чиновники обрадовались решению президента России Владимира Путина приехать в США, чтобы встретиться с главой страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

Как отмечает телеканал, они были удивлены, что российский лидер согласился провести встречу с Трампом на американской территории.

По информации CNN, переговоры глав государств пройдут на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже в пятницу, 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня и другие вопросы.