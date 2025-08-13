Журналисты ринулись в ресторан на Аляске перед саммитом Путина и Трампа

Журналисты осаждают пельменный ресторан «Пельмени» в центре Анкориджа в преддверии саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщили РИА Новости сотрудники заведения.

© Lenta.ru

«Люди пытаются связаться вроде вас», — отметил повар. Собеседник агентства не захотел отвечать на вопросы о бизнесе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.

Дональд Трамп анонсировал предстоящий саммит с российским коллегой. Проведение встречи запланировано на 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня и другие вопросы.